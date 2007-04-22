Житомирська область вже готова до дострокових виборів

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що Житомирщина вже підготувалася до дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам під час перебування у Радомишльському районі.

При цьому губернатор повідомив, що на Житомирщині виконано усі вимоги, визначені відповідним указом Президента, а для продовження роботи у цьому напрямку область очікує на чіткий календарний план заходів Центральної виборчої комісії.

"На сьогоднішній день ми в повній мірі виконали ті позиції, які викладені в Указі Президента України. Тепер для продовження нашої роботи та відповідних комісій ОДА та РДА по забезпеченню створення дільничних виборчих комісій необхідний календарний план Центральної виборчої комісії”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.