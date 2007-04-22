Житомирська область вже готова до дострокових виборів
Павленко відзвітував перед журналістами
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що Житомирщина вже підготувалася до дострокових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам під час перебування у Радомишльському районі.
При цьому губернатор повідомив, що на Житомирщині виконано усі вимоги, визначені відповідним указом Президента, а для продовження роботи у цьому напрямку область очікує на чіткий календарний план заходів Центральної виборчої комісії.
"На сьогоднішній день ми в повній мірі виконали ті позиції, які викладені в Указі Президента України. Тепер для продовження нашої роботи та відповідних комісій ОДА та РДА по забезпеченню створення дільничних виборчих комісій необхідний календарний план Центральної виборчої комісії”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.