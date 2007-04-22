На травневі свята відпочиватимемо 4 дні

Перенести робочий день з понеділка, 30 квітня, на суботу 28 квітня рекомендує уряд. У зв`язку зі святкуванням Дня міжнародної солідарності, передає 5 канал.

Таким чином, у працівників низки підприємств буде 4 вихідних дня - з 29 квітня по 2 травня включно. В той же час, перенесення робочих днів через святкування Дня Перемоги не передбачається, оскільки 9 травня випадає на середу. Рекомендації про перенесення робочих днів адресовані керівникам підприємств, установ і організацій. Вихідні дні переносяться для працівників з п`ятиденним робочим тижнем.