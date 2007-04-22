В Одесі відкрився найбільший в Україні кінотеатр

У Одесі прем`єрою фільму «Неваляшка» російського режисера Романа КАЧАНОВА відкрився найбільший в Україні кінотеатр «Cinema-City».

Як передає «Новий регіон», площа кінотеатру становить 3400 кв.м., це 7-зальний мультиплекс, здатний одночасно вміщувати до 1350 кіноглядачів.

Всі зали оснащено новітнім кінопроекційним устаткуванням і кондиціонерами, а біля кінотеатру обладнано паркінг на 500 місць.

Планується щодня показувати щонайменше 15 фільмів і влаштовувати до 50 сеансів, зазначає агентство.

Власником першого в Україні 7-зального мультиплексу є київське відділення російської компанії «Геміні-фільм».

Сума, в яку обійшлося створення «Cinema-City», не розголошується.

В день відкриття в «Cinema-City» також відбулася демонстрація фільмів «Пекло», «Останній легіон», «Первозданні», «Стрілок», «Енджел Лав», «Ідеальний незнайомець» і «В очікуванні дива».

За словами представників адміністрації кінотеатру, в ньому діє система знижок для школярів, студентів та пенсіонерів.