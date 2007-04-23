В.о. голови СБУ готовий свідчити щодо справи Станік

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що очолюване ним відомство не тиснуло і не буде тиснути на суддів Конституційного Суду України.

Про це учора він заявив в інтерв’ю “5-му каналу ” , коментуючи звинувачення про корупцію, які лунають останніми днями на адресу судді КС Сюзанни СТАНІК.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА. “ми маємо вже понад 100 народних депутатів, які в той чи інший спосіб направили пізніше (після оприлюднення інформації щодо С.СТАНІК) свої звернення, наводячи нові і нові обставини, нову і нову інформацію”.

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО, звертаючись до народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, попросив його офіційно повідомити СБУ ту інформацію, яку він має в своєму розпорядженні стосовно С.СТАНІК. “Оскільки загалом вже складається більше 12 фактів вимагання об’єктів нерухомості, які ставляться під питання”, - зазначив керівник СБУ, маючи на увазі суддю КСУ С.СТАНІК.

Разом з тим, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що нині матеріали, зібрані СБУ з вищезазначеного приводу передано Генеральній прокуратурі України і відомство “готове співпрацювати з нею, як співпрацює завжди”.

Крім того В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив готовність у разі необхідності надати будь-які пояснення для Генпрокуратури стосовно інформації, оприлюдненої ним на останній прес-конференції в Києві. “Я готовий, як і вся Служба безпеки...не просто свідчити, але й надалі надавати процесуальні документи (отримані в ході перевірки звернень 4-х народних депутатів щодо С.СТАНІК – УНІАН)”, - запевнив керівник СБУ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від фракції БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив 20 квітня на прес-конференції, що надіслав Президенту України звернення, в якому просить доручити Генпрокуратурі та Службі безпеки України перевірити інформацію щодо отримання родичами судді КС С.СТАНІК земельних ділянок, нерухомості та автомобілів.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, він особисто провів депутатське розслідування, за яким було встановлено, що, дійсно, мати заступника голови КСУ С.СТАНІК, починаючи з 2003 року, здійснювала відповідні фінансові операції щодо придбання земельних ділянок та нерухомості в Ялті та Києві, а також купівлі 4 дорогих іномарок.

На думку Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, оприлюднена інформація, а також з’ясовані ним обставини та факти «дають підстави зробити висновок, що в діяннях заступника голови КС С.СТАНІК вбачаються ознаки корупції».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також зазначив, що відповідне звернення він надіслав до Генеральної прокуратури, СБУ, а також до голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО з проханням розглянути питання щодо можливого відсторонення судді С.СТАНІК від роботи до того моменту, поки правоохоронні органи не розглянуть і не дадуть відповідну оцінку оприлюдненій СБУ інформації.