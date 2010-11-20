Китай виділить 120 млн. дол. на переоснащення українських шахт

Державний банк розвитку КНР як пілотний проект виділить кошти під державні гарантії на переоснащення і реорганізацію трьох українських шахт у розмірі 120 млн. доларів. Проект розраховано на 15-20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході засідання круглого столу «Видобуток і переробка корисних копалин» у рамках I Луганського Міжнародного інвестиційного форуму повідомив представник посольства КНР в Україні Ден Сяо Сю.

«Китай може допомогти розвитку вугільної промисловості України. Ми пропонуємо вигідні умови, і з радістю співробітничатимемо, працюватимемо над цією галуззю. Китай готовий купувати вугілля в Україні, оскільки воно дуже якісне», - заявив він, даючи оцінку інвестиційним проектам, запропонованих луганчанами.

Під час засідання обговорювалися питання, пов`язані з інвестиційним потенціалом Луганської області у сфері вуглевидобувної промисловості, а також видобутку вуглеводневої сировини області. Крім того, були представлені й обговорені інвестиційні проекти Луганської області.

За словами заступника голови Луганської облдержадміністрації з питань промислової політики, транспорту та зв`язку Юрія ЧЕРНУХИ, інвестиційний потенціал Луганської області у сфері видобутку і переробки корисних копалин є значним. «На даний момент на території регіону налічується 735 родовищ різноманітних корисних копалин. В області знаходиться 20 родовищ вуглеводнів. Із них 10 знаходяться в експлуатації, решта – в активному розвитку. На території області розташовано 382 кам’яновугільних об`єкти, запаси вугілля яких становлять приблизно 14,4 млрд. тонн. Вугілля є стратегічним ресурсом для Луганської області. Воно становить близько 70% мінерально-сировинної бази регіону. В області працюють близько 200 підприємств і організацій із видобутку, зберігання й транспортування вугілля», - заявив він.