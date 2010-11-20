Кількість одержувачів субсидій на ЖКП зросла в 4,5 раза

В Україні станом на 17 листопада ц.р. субсидії на сплату житлово-комунальних послуг за новим порядком одержують більш як 1 млн. сімей, що в 4,5 разу більше, ніж було до впровадження нового порядку (229,8 тис. сімей).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці і соціальної політики.

За даними міністра праці і соціальної політики Василя НАДРАГИ, зокрема, в Миколаївській області житлову субсидію одержують 18,3 тис. сімей, що в 4 рази більше, ніж було до упровадження нового порядку (4,5 тис. сімей).

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ц.р. уряд затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у випадку, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% – для непрацездатних громадян.