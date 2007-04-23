Конституційний Суд продовжує роботу: у залі відсутній один суддя

Сьогодні Конституційний Суд України продовжує у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів V cкликання щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як передає кореспондент УНІАН, пленарне засідання суду розпочалось о 9.30.

На початку засідання голова Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що в залі присутні 17 із 18 суддів (у даний час відсутній суддя Андрій СТРИЖАК, яки й, за отриманою інформацією, прибуде пізніше через поважні причини). Разом з цим І.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що трохи пізніше до судової зали прийде також представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ.

Водночас на засіданні суду через хворобу відсутній народний депутат V скликання від Партії регіонів, один із авторів подання Юрій МІРОШНІЧЕНКО.

Голова КС нагадав присутнім, що 21 квітня під час свого засідання суд закінчив заслуховувати пояснення представника Верховної Ради України у Конституційному Суді Анатолія СЕЛІВАНОВА, і наразі судді будуть задавати йому питання.

У даний час біля будівлі Конституційного Суду перебуває близько 5 тис. прихильників коаліції та опозиції. Порушень громадського порядку поки не зафіксовано.