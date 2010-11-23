Львівщина вшанує пам’ять жертв Голодоморів

На Львівщині 27 листопада в День пам’яті жертв Голодоморів о 16.00 розпочнеться «Хвилина мовчання» та акція «Засвіти свічку!».

Як передає кореспондент УНІАН, Львівська ОДА також закликає утриматись від розважальних заходів у День пам’яті жертв Голодоморів.

Крім того, перший заступник голови Львівської ОДА Мирон ЯНКІВ повідомив сьогодні на брифінгу, що «ми звернулись до представників усіх конфесій щодо проведення у цей день панахид за жертвами голодоморів в усіх церквах, культових спорудах».

У цей день керівництво Львівщини представники громадськості о 15.40 покладуть вінок та композицію з житніх і пшеничних колосків до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій на проспекті В.Чорновола.

О 16.00 біля пам’ятника Т.Шевченку розпочнеться «Хвилина мовчання». У цей час по всій області буде припинено роботу в органах державного самоврядування, підприємствах (окрім тих підприємств, де це неможливо відповідно до технології виробництва), установах, відбудеться зупинка громадського та приватного транспорту з поданням відповідних сигналів. Після цього розпочинається акція «Засвіти свічку!».

Участь у згаданих заходах візьмуть представники духовенства, молодіжних організацій, влади, громадськості, поінформував М.ЯНКІВ.