Чому проекти Газпрому в 3-4 рази дорожчі за європейські?

Російські опозиціонери вимагають пояснити завищену в 3-4 рази вартість газопроводів, які реалізуються «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві оргкомітету Коаліції «За Росію без свавілля і корупції», яку підписали екс-прем`єр-міністр РФ, лідер Народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ, екс-заступник міністра енергетики Володимир МІЛОВ, екс-віце-прем`єр-міністр Борис НЄМЦОВ і екс-депутат Держдуми Володимир РИЖКОВ.

«Вимагаємо від уряду Російської Федерації і Рахункової палати Російської Федерації негайного проведення перевірки витрачання коштів компанією «Газпром» на будівництво газопроводів, яке коштує у 3-4 рази дорожче, ніж будівництво аналогічних газопроводів в Європі, і публікації результатів цієї перевірки», - зазначається у заяві.

Також наголошується, що розміщені в Інтернеті документи про великомасштабну крадіжку в державній компанії «Транснафта» є “доказом фактів великомасштабної корупції при потуранні або під прикриттям вищих посадовців держави”.

Російські опозиціонери також вимагають від Рахункової палати РФ зняти всі грифи з доповіді про результати перевірки компанії «Транснафта» і розмістити її у повному обсязі у відкритому доступі на сайті Рахункової палати.

Окрім цього, висуваються вимоги створення парламентської комісії з розслідування фактів, наведених у доповіді Рахункової палати. При цьому більшість членів такої комісії має бути незалежними експертами.

Як повідомлялося, раніше в російських ЗМІ з`явилася інформація про розкрадання 4 млрд. дол. при будівництві «Транснафтою» нафтопроводу Східний Сибір – Тихий океан (ССТО).

«Газпром» будує газопровід «Північний потік» і має намір побудувати «Південний потік», вартість яких становить близько 7,4 і близько 20 млрд. євро відповідно.