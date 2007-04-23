Верховний суд здивував і обурив Семенюк

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК здивована і обурена діями Верховного суду України при розгляді справи про законність приватизації 50%+1 пакета акцій ВАТ «Нікопольский завод феросплавів» і просить Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств розглянути питання ВАТ "НЗФ" на своєму найближчому засіданні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна.

"Суд позбавив державу захисту. Не дав можливості представникам Генпрокуратури і Фонду захищати інтереси держави", - процитували в прес-службі слова В.СЕМЕНЮК.

Як зазначили в прес-службі, відповідно до чинного законодавства, суд касаційної інстанції може розглядати справу в порядку письмового провадження, якщо жодна із сторін не клопотала про свою участь у розгляді. За інформацією Фонду держмайна, всі сторони в справі заявили про бажання брати участь у розгляді, проте розгляд справи 14 березня відбувся без участі сторін.

За даними прес-служби, суд також не надіслав сторонам у встановлений законодавством 3-денний термін з моменту підписання копію ухвали. "На сьогодні як у Фонді, так і в Генпрокуратурі будь-яке рішення із зазначеного приводу відсутнє. При цьому представники сторін про існування такого рішення дізнаються із засобів масової інформації", - йдеться в повідомленні.

У зв`язку з цим, за інформацією прес-служби, Фонд держмайна звернувся до Верховного суду з вимогою терміново надати ухвалу Верховного суду від 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, Судова палата в адміністративних справах ВСУ 14 березня 2007 року скасувала винесені в 2005 році судові ухвали, що визнавали незаконною приватизацію 50%+1 акцію НЗФ, і направив справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

Довідка УНІАН. Консорціум «Придніпров`я», наближений до корпорації «Інтерпайп», 26 травня 2003 року придбав 25% держпакет ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» на приватизаційному конкурсі. 15 серпня 2003 року консорціум «Придніпров`я» придбав ще один 25% плюс 1 акція пакет, заплативши 205,5 млн. грн. за кожен з пакетів.

Ця покупка була оскаржена в суді, в серпні 2005 року Вищий господарський суд визнав незаконною приватизацію 50%+1 акція НЗФ. ПФК "Придніпров`я" подало касаційну скаргу на це рішення до Верховного суду, проте суд у січні 2006 року відмовив у її задоволенні.

Фонд держмайна до останнього часу заявляв, що не може вступити в права власності на акції НЗФ, оскільки акції не переведені на рахунки Фонду.