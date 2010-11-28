Азовське море «злизало» 11,5 мільйонів бюджетних грошей

Руйнування Бердянської коси, на укріплення якої було виділено 11,5 млн. грн., триває.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, на сьогодні» ризик втрати Бердянської коси, а, отже, і значної частини курортної зони міста, реально існує".

"На сьогодні всі укріплення, що було виконані, розмито водою. Разом з ними у водах Азовського моря потонули і гроші, що витрачаються на проведення робіт: 11,5 млн. грн., з яких 10 млн. грн., - субвенція з державного бюджету і 1,5 млн. грн. - кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища", - відзначив голова облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ, який побував з робочою поїздкою у Бердянську.

За даними прес-служби ЗОДА, губернатор ініціював перевірку прокуратурою використання коштів, виділених на роботи з укріплення Бердянської коси.