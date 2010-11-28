Похолодання, дощ і мокрий сніг - погода на завтра

На завтра в Україні синоптики прогнозують похолодання, дощ і мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 листопада очікуються складні погодні умови: вночі в західній частині, вдень по всій Україні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, в західних, північних, центральних і Харківській областях місцями сильні опади, у північній частині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Криму завтра дощ; вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на південному-сході 0-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 2-7° тепла; в Криму вночі 5-10°, вдень 9-14°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.