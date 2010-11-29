У Севастополі українську школу-колегіум обіцяють побудувати за 2-3 роки

У Севастополі українську школу-колегіум буде побудовано через 2-3 роки. Про це заявив начальник управління освіти і науки міської держадміністрації Сергій КРУГЛОВ, передає кореспондент УНІАН.

«Плани будівництва в Севастополі української школи-колегіуму не змінюються... Я думаю, що в найближчі 2-3 роки ми реалізуємо будівництво цього учбового закладу», - сказав чиновник в ефірі місцевої телекомпанії.

Як повідомляв УНІАН, влітку нинішнього року глава Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ повідомляв журналістів, що з необхідних на будівництво школи-колегіуму 21 млн.грн. Міністерство регіонального розвитку України виділило лише 4,6 млн.грн.

Повний кошторис проекту, що реалізовується з 2007 року, складає 62 млн.грн. На сьогодні на будівництво школи витрачено близько двох третин від загальної суми.

Терміни здачі об`єкту, що раніше визначалися, вже закінчилися.