Кримського прем`єра прооперували в Німеччині

Кримського прем`єра Василя Джарти прооперовано в одній із клінік Німеччини і зараз він проходить реабілітаційний період.

Про це повідомляє кримський кореспондент Обкому.

Щодо хвороби прем`єра чутки ходять різні - від прободної виразки до раку, пише автор.

Підлеглі кримського прем`єра визнають, що він випав з активного публічного життя десь на два місяці.

Кримський прем`єр не показується на публіці вже досить тривалий період. Так, з дати призначення нового складу уряду Криму - 16 листопада, ще не відбулося жодного засідання Радміну, крім організаційного, котре провів перший заступник Джарти Павло Бурлак.

Він же від імені уряду вітав гості й учасників Чорноморського економічного форуму, що відкрився в Криму - значимої для кримської влади події, що готувалася під патронатом Радміну давно і з великою помпою.