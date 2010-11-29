Азаров намагається зацікавити Чехію модернізацією української ГТС

Для України важлива участь Чехії в модернізації газотранспортної системи і підземних газових сховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі в Києві з першим віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

«Нам важливо, щоб Чехія брала участь в цьому діалозі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна також зацікавлена у співпраці з чеською компанією «Шкода». У свою чергу, Україна може запропонувати Чехії свої послуги з ремонту вертолітних моторів.

Крім того, М.АЗАРОВ відзначив, що за останні 9 місяців товарообіг між Україною і Чехією збільшився на 40%, що більше, ніж з будь-якою іншою країною.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій.

Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою — 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.

Оператором Єдиної газотранспортної системи України є НАК «Нафтогаз України».