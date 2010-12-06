На території Свято-Троїцького монастиря знайшли міну часів війни

У місті Охтирка Сумської області на території Свято-Троїцького монастиря за 200 м від житлових будинків місцеві жителі виявили мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Сумській області.

Крім того, в селі Малий Вистороп Лебединського району місцевий житель знайшов предмет, схожий на вибухівку. Піротехнічна група з міста Ромни встановила, що це 45-мм мінометна міна часів війни. При проведенні перевірки місцевості фахівці виявили ще один 122-мм артилерійський снаряд.

Усі вибухонебезпечні знахідки було успішно знешкоджено піротехніками ІІ спеціального регіонального загону швидкого реагування МНС.