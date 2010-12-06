Янукович: на черзі пенсійна реформа
07:07, 06 грудня 2010Суспільство
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Пенсіонерів усе більше, а грошей усе менше
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на нагальній необхідності якнайскоріше розпочати проведення пенсійної реформи.
Про це глава держави заявив учора в інтерв’ю телеканалу «Інтер».
«На черзі – пенсійна реформа. Нам треба до неї підходити якомога скоріше», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Він констатував, що на сьогодні, дефіцит Пенсійного фонду складає близько 60 млрд. гривень; чисельність працюючих в Україні – 17 мільйонів людей, а кількість пенсіонерів наближається вже до 15 мільйонів.
«Кінцева мета будь-яких реформ – це покращення життя людей», - підсумував Президент.
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