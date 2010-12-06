На Херсонщині вже 6 добу шукають моряка з затонулого буксиру

На Херсонщині вже 6 добу тривають пошуки моториста із затонулого буксиру, який під час аварії зник безвісті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, зокрема, станом на 07:00 6 грудня у селі Понятівка Білозерського району на Дніпрі продовжуються пошукові роботи.

Раніше, 4 грудня, в результаті тралення дна було встановлене й позначене буями точне місцезнаходження затонулих баржі, буксира та трактора. Затонулі об’єкти виявлені на відстані близько 300 м від берега Дніпра. Пошуки моториста тривають.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада о 16.45 в районі акваторії р. Дніпро поблизу с. Токарівка Білозерського району затонула баржа з вантажем лісу. Крім баржі, затонув буксир, на борту якого знаходилося троє чоловіків. Двоє членів екіпажу були врятовані.