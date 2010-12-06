Ціну на гречку контролюватиме держава

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2010-2011 роках.

Відповідна постанова № 1102 від 29 листопада розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд вніс зміни до переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2010-2011 роках, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 2010 р. № 40, доповнивши його такою позицією “Гречка з 1 січня 2011 року до 30 червня 2011 року”.