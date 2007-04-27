Світлини про бездомних дітей в Одесі здобули найвищу нагороду США (фото)

«Кращий у фотожурналістиці» – так називається щорічний найпрестижніший міжнародний конкурс у США. Цього року перше місце посів фоторепортаж чеського майстра Міхала Новотного про бездомних дітей з української Одеси. Сам автор фотографій не приховує, що йому не йшлося лише про конкурс, а передусім про те, щоб звернути увагу всіх небайдужих до долі хворих і безпритульних дітей в Україні.

Сергію 14 років, його дім – підземний канал в Одесі, небо там видно лише ледь-ледь через решітку, тому хлопець постійно мерзне. А на іншій фотографії – 16-літній Мирослав зі шприцом у руці, його очі закриті, з ним не до розмови, тому що наркотик уже паралізував його тіло. Дивитись на фотографію, на якій від болю плаче Костя, тому що не зумів відразу вколоти голку з наркотиком, страшно.

А на іншій фото Славік, йому всього 11, разом із молодшою сестрою він живе в покинутій вантажівці. Фотограф Міхал Новотни піймав мить, коли в кабіні дівчинка з поліетиленового мішечка вдихає якийсь білий порошок.

Або ще одне фото з одеського циклу – на ньому видно напівроздягнутого худорлявого підлітка, який спить на купі сміття у якомусь підвалі. Чеський фотограф розповідає, що це Тарас, йому 17, його тіло паралізував улюблений між дітьми наркотик на базі ефедрину.

Чеський фотограф добре знає героїв своїх фотографій, він кілька разів відвідував Одесу, і кожного разу зустрічався з безпритульними дітьми.

Міхал Новотни: «Мені вдалось доволі добре подружитись з тими хлопцями, я відносно добре знаю російську мову, так що у спілкуванні не було жодних проблем. Звичайно, мова про тих, хто міг розмовляти, із хлопцями під впливом наркотиків цього не можна було зробити. Що мене найбільше шокувало, а я був в Одесі минулого року двічі, це те, що з тих хлопців, яких як фотографував, як вони самі собі роблять ін’єкції, зараз живий лише один. Багато з тих, котрі мали запущені стадії СНІДу, туберкульозу, померло за півроку».

У фоторепортажі Міхала Новотного 12 фотографій – 12 фотодокументів, які хвилюють, розбурхують емоції, передусім глибокого співчуття до долі дітей, які в мирний час не знають радості дитинства, домашнього тепла чи навіть звичної для більшості опіки дорослих.

Хоча, за словами чеського фотографа, українська недержавна організація «Дорога додому» намагається допомагати бездомним дітям, а їх лише на вулицях Одеси близько 3-х тисяч. У фотографіях 12-х дітей віддзеркалюється доля всіх безпритульних дітей в Україні, яким без опіки держави не вижити.

Радіо Свобода

Фото з сайту Міхала Новотного