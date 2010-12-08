Верховний Суд не пом'якшив вирок за спалення жінки заживо

Верховний Суд України відмовив у пом’якшенні вироку 36-річному жителю Знам’янського району Кіровоградської області, якого засуджено до 15 років ув’язнення за підпал людини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

ВСУ залишив у силі вирок Кіровоградського апеляційного суду від 28 липня 2010 року. Приймаючи рішення, ВСУ врахував особу засудженого, який уже мав чотири судимості за крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня цього року засуджений разом з постраждалою розпивали спиртні напої в одному з домоволодінь Знам’янки. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік облив жінку легкозаймистою рідиною з дволітрової пластикової пляшки і підпалив. Від опікового шоку жінка померла.