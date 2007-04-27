Генпрокуратура почала зачистку Майдану від студентів

Генеральна прокуратура України почала проводити в регіонах перевірки фактів залучення студентів до участі в акціях протесту в Києві. Про це в п`ятницю, як передає ЛIГАБiзнесIнформ, повідомила на колегії в МВС заступник генпрокурора Тетяна Корнякова.

За її словами, за наслідками окремих перевірок вже порушені кримінальні справи. Корнякова підкреслила, що молодь справді звозят до столиці, де вона перебуває "в небезпечних умовах і відривається від навчального процесу". Проте реальних заходів ні органи освіти, ні міліція поки що не вживали, наголосила заступник генпрокурора.

"Наразі триває перевірка, нині і міліція цим займається, і ми цим займаємося по кожній області, щойно в нас буде узагальнення, ми вас поінформуємо", - повідомила Корнякова.