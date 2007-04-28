Наглядову раду «УкрГаз-Енерго» очолив заступник голови правління Газпрому Голубєв

Сьогодні акціонери ЗАО «УкрГаз-Енерго» на своїх зборах обрали головою наглядової ради заступника голови правління ВАТ «Газпром» Валерія ГОЛУБЄВА, звільнивши з цієї посади Олександра РЯЗАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ГОЛУБЄВ сьогодні на прес-конференції в Києві після засідання зборів акціонерів.

За його словами, головою правління «УкрГаз-Енерго» переобраний Ігор ВОРОНІН.

Крім того, в наглядову раду також увійшли заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ, член правління ВАТ «Газпром» Костянтин ЧУЙЧЕНКО і виконавчий директор Дмитро ГЛІБКО (квота «РосУкрЕнерго»).

Також до складу наглядової ради обрані голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Валерій ВИНОКУРОВ, Андрій ГАЛУЩАК і Ельдар САБИРОВ (квота НАК «Нафтогаз України»).

До правління «УкрГаз-Енерго» також увійшли Юрій ВЕЛИЧКО, Олег ГУБАНОВ, Дмитро ЧИРИЧ, Валерій МОЦАК і Микола СОРОКІН.

Головою ревізійної комісії «УкрГаз-Енерго» акціонери обрали головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Тетяну ЛИТВИНОВУ, а членами ревізійної комісії стали Рустем АХМЕТОВ, Ігор ГОРЯННОЙ і Костянтин ШМЕЛЬОВ.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року "УкрГаз-Енерго" - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) - з квітня 2006 року є єдиним постачальником природного газу до України. "УкрГаз-Енерго" продає промисловим споживачам України природний газ, придбаний у RosUkrEnergo.

За результатами 2006 року загальний обсяг природного газу, імпортованого ЗАТ «УкрГаз-Енерго» до України, становив близько 34 млрд. кубометрів. Безпосередньо промисловим споживачам України поставлено понад 14 млрд. кубометрів. Протягом травня-жовтня 2006 року в підземних сховищах, які входять у систему ДК «Укртрансгаз» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», було накопичено понад 8 млрд. кубометрів газу.