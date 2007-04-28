Ющенко помилував 26 жінок і 73 чоловіки

15:40, 28 квітня 2007
Суспільство
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Президент підписав указ

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 99 засуджених.

При цьому задоволено 217 клопотань громадян та народних депутатів України, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

Серед помилуваних 26 жінок і 73 чоловіки. З них – 5 похилого віку, 5 інвалідів, 1 учасник війни, 1 потерпілий від наслідків аварії на ЧАЕС, 9 багатодітних, 57 молодого віку.

Від початку 2007 року Президент підписав 4 укази про помилування 387 осіб. З них 259 засудженим основну міру покарання скорочено, 128 – від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.

 

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