Ющенко помилував 26 жінок і 73 чоловіки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 99 засуджених.

При цьому задоволено 217 клопотань громадян та народних депутатів України, повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

Серед помилуваних 26 жінок і 73 чоловіки. З них – 5 похилого віку, 5 інвалідів, 1 учасник війни, 1 потерпілий від наслідків аварії на ЧАЕС, 9 багатодітних, 57 молодого віку.

Від початку 2007 року Президент підписав 4 укази про помилування 387 осіб. З них 259 засудженим основну міру покарання скорочено, 128 – від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.