Вєрка Сердючка дасть прес-конференцію у Києві

15-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція Вєрки Сердючки, присвячена її участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2007». Після прес-конференції Вєрка Сердючка відповість на запитання читачів сайту «ЧатОбоз». Запитання можна залишати на сторінці: http://chat.oboz.ua/conferences/questions.php?id_conf=10 (вул.Панаса Мирного, 17) Потрібна акредитація. Телефон: 8(066) 445 68 87.

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