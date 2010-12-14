Від російських запасів нафти залишилася половина

Запаси нафти в Росії вичерпані більш ніж на 50 відсотків. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на матеріали, підготовлені до засідання Ради безпеки країни 13 грудня.

У документі також дається прогнозна оцінка ресурсів газу в країні - 165 трильйонів кубометрів. Також наголошується, що зношеність потужностей в електроенергетиці й газовій промисловості становить 60 відсотків, а в нафтопереробній - до 80 відсотків.

У свою чергу, президент Росії Дмитро Медведєв на засідання Ради безпеки заявив, що розвідані запаси нафти і газу в країні, хоч і поступово виснажуються, але залишаються достатніми. Він також заявив про необхідність розробки доктрини енергетичної безпеки, яка дозволила б навести "елементарний порядок" в енергетиці, а також модернізувати паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) країни.

Наразі Росія має сьоме місце в світі за доведеними запасами нафти, які оцінюються більш ніж в 74 мільярди баррелів. При цьому в Міненерго не чекають відкриття нових великих нафтових проектів протягом найближчих десяти років.

У жовтні ц.р., нагадує Лента.ру, міністр енергетики Сергій Шматко заявив, що видобуток нафти в Росії за підсумками року перевищить 500 мільйонів тонн і залишиться на такому рівні в найближчі два роки.