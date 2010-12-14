Московський патріархат вимагає прибрати священників КП з кладовищ

Українська православна церква (Київського патріархату) поширила заяву, в якій повідомляє, що Українська православна церква (Московського патріархату) чинить тиск на Управління ритуальних послуг КМДА з метою усунути священиків УПЦ КП від відправ на київських кладовищах.

За даними УПЦ КП, начальник управління Олексій Горовий одержав від керівника справами УПЦ МП архієпископа Митрофана (Юрчука) лист, в якому висловлюється стурбованість тим, що священнослужителі УПЦ КП "здійснюють відспіви й поминання" на кладовищах Києва. У листі стверджується, що "всі чини і таїнства, здійснені ними, вважаються недійсними".

За інформацією УПЦ КП, Олексій Горовий наклав на лист архієпископа Митрофана резолюцію "До уваги і використання в роботі" і розіслав її по міських кладовищах.

В УПЦ МП не заперечували: "Нічого нового в цьому листі немає. Ми як казали, що УПЦ КП – неканонічні, а їх таїнства недійсні, так і продовжуємо говорити. По суті, священиків УПЦ КП навіть не можна називати священиками, тому й говорити про порушення прав конфесій не доводиться", – заявив Комерсанту Україна прес-секретар УПЦ МП Василь Анісімов. На його думку, "розкольники з УПЦ КП можуть відспівувати своїх небіжчиків удома або в своїх храмах, а потім привозити їх на кладовища".

Директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський з подивом поставився до листа архієпископа Митрофана: "Йдеться про комунальні кладовища, а не про ті, що належать певним конфесіям, де справді можуть існувати певні обмеження”. На думку пана Антошевського, УПЦ МП таким чином хоче вирішити "свої фінансові питання, намагаючись заволодіти храмами на кладовищах, які завжди були і будуть найбагатшими".