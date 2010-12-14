П’яний водій з ножем напав на інспекторів ДАІ

У Чернігівській області нетверезий водій напав на інспекторів Державтоінспекції.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків Управління МВС у Чернігівській області, інцидент стався у Срібнянському районі.

Інспектори ДАІ несли службу з нагляду за дорожнім рухом в селищі Варва. Близько четвертої ранку на вулиці міліціонери помітили автомобіль ВАЗ-2110, на якому чітко виднілися пошкодження від зіткнення (розбита ліва фара та пошкоджений передній бампер).

Працівники ДАІ спробували зупинити пошкоджене авто, але водій проігнорував вимогу та почав тікати. Проїхавши декілька провулків, утікач заїхав у тупик і зупинився. Інспектори перекрили шляхи для відступу і підбігли до водія. Коли той вийшов з автомобіля, одразу стало зрозуміло, що чоловік п’яний.

На вимогу міліціонерів пред`явити документи, водій відповів, що не має їх. Коли ж йому було запропоновано проїхати до райвідділу для з`ясування всіх обставин події, водій відреагував агресивно, почав погрожувати працівникам ДАІ, а потім витяг з кишені ніж і з криками: «Поріжу!» кинувся на правоохоронців.

Завдяки злагодженим діям правоохоронцям вдалося вгамувати нападника. На медичному огляді в місцевій лікарні черговий лікар підтвердив, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Пізніше міліціонери встановили, що затриманий дійсно є власником побитого автомобіля.

Наразі матеріали направлено до прокуратури.