У музеї «Духовні скарби України» виставили Шагала, Врубеля, Пікассо

У музеї «Духовні скарби України» (вул. Десятинна, 12) триває передаукціонна виставка творів живопису видатних українських, російських і західноєвропейських класиків, а також українських та російських ікон ХVIII – XIX ст.

Про це УНІАН повідомила співвласник аукціонного дому «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

Знаковим лотом аукціону «Корнерс», що відбудеться 18 грудня, стане картина Михайла Врубеля «Берег моря». Експерти не виключають, це полотно з групи етюдів, написаних М.Врубелем з натури під час подорожі 1894 року з Генуї до Константинополя. Початкова ціна лоту становить 70-100 тис. доларів.

Безсумнівним топ-лотом є також графічний твір з релігійної серії одного з найвідоміших представників світового художнього авангарду XX століття Марка Шагала. Графічний «Диптих» (стартова ціна 30-40 тис. доларів) з дарчим написом М.Шагала написаний у 1950 році, у період, коли майстер активно працював над ілюстраціями до Біблії, що були видані у 1956 і 1960 роках в Парижі.

Уперше на українських торгах продаватиметься робота відомої на світових аукціонах художниці російського зарубіжжя Ольги Сахарової, дружини живописця Отто Лойда – племінника Оскара Уайльда. Монументальне полотно «Мисливці» (50-70 тис. доларів) є рідкісним взірцем її ранніх робіт, періоду захоплення творчістю славетного засновника примітивізму Анрі Руссо. Полотно у стилі «ар-деко» можна назвати прикрасою аукціонної колекції.

Серед лотів, що презентують «золоте століття» російського живопису, заслуговують на увагу поетичний пейзаж «Вечоріє» Івана Похітонова (35-45 тис. доларів) і твір основоположника традицій російського реалістичного пейзажу, передвижника Михайла Клодта. Унікальність картини М.Клодта «На оранці» (150-180 тис. доларів), написаної у 1871 році, полягає у тому, що вона є більш раннім варіантом знаменитого монументального полотна «На оранці» (1872), яке займає центральне місце у творчості художника та зберігається у Державній Третьяковській галереї в Росії.

Живопис першої половини XX століття буде представлений картинами Петра Кончаловського, Олексія Грищенка, Олександра Яковлєва (15-25 тис. доларів) та роботами метрів світового художнього авангарду Пабло Пікассо та Давида Бурлюка.

Українська класика презентована творами Олексія Шовкуненка, Миколи Глущенка, Сергія Шишка, Івана Труша, Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Петра Столяренка, Федора Захарова, Валентини Цвєткової та інших.

Передаукціонна виставка працюватиме з 10 по 17 грудня з 10.00 до 19.00. Вхід вільний.