Колишнього директора Харківського авіазаводу посадили на 10 років

Колишнього директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Павла НАУМЕНКА засуджено до 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок у справі, судове слухання якої завершилося у місцевому суді Київського району міста Харкова, було винесено у понеділок, 13 грудня.

Кримінальна справа була порушена у 2006 році слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області за фактом розтрати державного майна посадовими особами Харківського авіазаводу шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).

У 2007 році слідчим відділом облуправління СБУ було порушино кримінальну справу стосовно П.НАУМЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (розтрата майна в особливо великих розмірах), та ч.2 ст.366 (службове підроблення, яке призвело до тяжких наслідків).

Вирок Київського райсуду у справі П.НАУМЕНКА від 13 грудня був винесений за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Засудженого було взято під варту у залі сулу.

Як повідомляв УНІАН, П.НАУМЕНКО очолював ХДАВП з 2002 р. На початку 2007 р. СБУ порушила кримінальну справу проти П.НАУМЕНКА за фактами фінансових зловживань.

8 травня 2007 р. П.НАУМЕНКО написав заяву про звільнення з посади гендиректора ХДАВП за власним бажанням. З того часу він лікувався, перебував на лікарняному і, згідно з наказом Міністерства промислової політики, мав бути звільнений одразу після одужання. Контракт П.НАУМЕНКА закінчувався влітку 2007 р.

СБУ затримала його 2 жовтня 2007 р. у Харкові.

Прокуратура передала до суду справу проти П.НАУМЕНКА 4 лютого 2007 року. За даними відомства, на той час було встановлено, що з вини П.НАУМЕНКА на авіазаводі було розтрачено 40,4 млн. грн.