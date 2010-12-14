Нардепи вважають, що ФДМУ до конкурсу «визначив» покупця МАУ

Фонд державного майна (ФДМ) має намір передати держпакет акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) наперед визначеному покупцеві без проведення конкурсу і за необгрунтовано низьку ціну, що суперечить інтересам держави, вважають народні депутати України.

Зокрема, як заявив в коментарі УНІАН народний депутат, перший заступник Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН, «те, що відбувається з «МАУ» - це частина системи, коли приватизація ведеться кулуарно і незаконно».

«Мета такої приватизації зовсім не продати подорожче ефективному власникові. Мета такої приватизації – роздати держпакети «для своїх». Що стосується «МАУ», зазначу, що для України – це стратегічний об`єкт. І віддавати його без конкурсу не можна. Це все непрозоро», - підкреслив Ю.КАРМАЗІН.

Він повідомив, що відправив запити щодо незаконної приватизації, яка з`явилася останнім часом, до РНБО, Рахункової палати та голові спеціальної контрольної комісії з приватизації.

У свою чергу народний депутат, голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК зазначив, що «в тому, що до України повертається закрита приватизація, як зараз відбувається з «МАУ», нічого дивного немає. Ми багато чого зараз, на жаль, повертаємо з минулого. Того, що було до 2005 року. Тоді були абсолютно не зрозумілі правила приватизації і абсолютно незрозумілі конкурси і, відповідно, ми мали негативні результати таких конкурсів». Зараз це все повторюється, - вважає С.ОЛІЙНИК.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

5 листопада ФДМ оголосив про приватизацію державного пакету акцій «МАУ». 22 листопада голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити 250 млн. грн.

22 листопада О.РЯБЧЕНКО назвав ціну, а також найбільш вірогідного покупця держпакету акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»: державна частка в ній може бути продана екс-гендиректору «АероСвіту» Арону МАЙБЕРГУ за 250 млн. грн.

10 грудня авіакомпанія «Дніпроавіа» у листі на ім`я голови ФДМ заявила, що готова купити 61,58% акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (Київ) за 516,841 млн. грн. Компанія «Дніпроавіа» вважає єдиною можливістю отримання справедливої ринкової ціни за пакет акцій МАУ застосування конкурентного способу його продажу. «Вважаємо за доцільне під час приватизації державного пакету акцій авіакомпанії МАУ застосувати такий спосіб продажу пакету акцій, як проведення конкурсу з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону», - зазначається у листі авіакомпанії «Дніпроавіа».