НСНУ: політика-політикою, але треба, щоб після нас залишилося щось добре

На Житомирщині активісти партії "Народний Союз “Наша Україна" провели акцію "Барви Житомирщини" з упорядкуванню та озеленення регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації НСНУ.

В рамках цієї акції близько десяти тисяч "нашоукраїнців" та їхніх прихильників взяли участь у впорядкуванні сіл і селищ, міст і райцентрів.

"Політика-політикою, але кожному з нас треба робити конкретну справу, щоб після нас залишилося щось добре. Ми з однопартійцями вирішили в кожному населеному пункті області посадити дерева, кущі та квіти. Нами також висаджено чимало плодових дерев, кущів смородини біля дитсадків, шкіл та соціальних закладів. Цінність проведеної акції у тому, що до неї вдалося залучити багато людей, активізувавши тим самим громаду на добру справу", - зазначив, народний депутат України, голова Житомирської регіональної організації партії "Народний Союз “Наша Україна" Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

В рамках цієї акції НСНУ висадила також в скверах, парках, на вулицях сіл і міст Житомирщини кілька мільйонів найулюбленіших в Україні квітів - чорнобривців, айстр, мальв та майорів. В акції також взяв участь член ради партії "Народний Союз “Наша Україна" голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО, який висадив ялину та кущі троянд у Бердичівському районі. Коментуючи прощення акції, він висловив переконання в тому, що лише спільно політичні партії та громада здатні зробити щось справді суттєве для України і народу. "Поєднання зусиль влади і громади об’єднає людей у прагненні не чекати чиєїсь милості, а власними руками творити свій добробут", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він також зазначив, що партія "Народний Союз “Наша Україна" знову відроджується, вона зберегла єдність і зуміє утримати її, як це було під час президентських виборів".