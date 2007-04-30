1 травня в Києві не передбачається нічого екстраординарного

В Міністерстві внутрішніх справ не вбачають необхідності посилювати охорону громадського порядку в Києві на 1 травня, оскільки нічого «екстраординарного не передбачається.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у зв’язку з політичною ситуацією охороні громадського порядку приділяється більше уваги, тому посилювати охорону правопорядку у святкові дні немає сенсу, в тому числі через те, що «ніякого ажіотажу не очікується».