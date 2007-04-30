Ющенко звільнив суддю Конституційного суду
18:09, 30 квітня 2007Суспільство
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"У зв`язку з порушенням присяги"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 369/2007 від 30 квітня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.
Текст указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.
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