Два розмінування - в Криму та під Харковом (12 фото)

Для саперів МНС війна ще не закінчилася

28 квітня співробітники Управління МНС у Севастополі ліквідували склад боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, знайдених в районі Мекензієвих гір. Фото Василя Батанова / УНІАН ...А 29 квітня співробітники навчального центру оперативно-рятувальної служби громадського захисту МНС України знешкодили німецьку авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену в селищі Савинці (Харківська обл.). Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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