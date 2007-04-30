Два розмінування - в Криму та під Харковом (12 фото)
21:10, 30 квітня 2007Суспільство
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Для саперів МНС війна ще не закінчилася
28 квітня співробітники Управління МНС у Севастополі ліквідували склад боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, знайдених в районі Мекензієвих гір. Фото Василя Батанова / УНІАН
...А 29 квітня співробітники навчального центру оперативно-рятувальної служби громадського захисту МНС України знешкодили німецьку авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену в селищі Савинці (Харківська обл.). Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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