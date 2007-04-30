Два розмінування - в Криму та під Харковом (12 фото)

21:10, 30 квітня 2007
Суспільство
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Для саперів МНС війна ще не закінчилася

28 квітня співробітники Управління МНС у Севастополі ліквідували склад боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, знайдених в районі Мекензієвих гір. Фото Василя Батанова / УНІАН

 Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі. Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені в районі Мекензієвих гір (Крим), 28 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС в Севастополі.

...А 29 квітня співробітники навчального центру оперативно-рятувальної служби громадського захисту МНС України знешкодили німецьку авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни, знайдену в селищі Савинці (Харківська обл.). Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.

Боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені біля селища Савинці (Харківська обл.), 29 квітня 2007 р. Снаряди були знешкоджені співробітниками МНС.

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