Україна і Латвія домовились про активізацію військової співпраці

Україна і Латвія домовились про активізацію співпраці в оборонній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підписаній у рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Латвійської Республіки Рамковій угоді між Міністерствами оборони України і Латвії.

Документ закріплює зацікавленість сторін у підтримці та розвитку співробітництва між військовими відомствами двох держав, зміцнення взаємної довіри, зокрема, через активізацію співробітництва між Збройними силами України і Латвійської Республіки.

Йдеться про співпрацю в галузі військової освіти, розвитку військового потенціалу, у сфері логістики та закупівель, проведенні гуманітарних і миротворчих операцій, а також операції із врегулювання кризових ситуацій.