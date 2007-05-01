”Москва - столиця Батьківщини, де ми народилися!”

У Сімферополі (Крим) сьогодні близько 10 тисяч чоловік зібралися на традиційну демонстрацію з нагоди Дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, під час проведення святкової ходи було перекрито рух транспорту по центральній вулиці Кірова в Сімферополі.

Святкову демонстрацію відкривала численна колона комуністів на чолі зі своїм лідером, народним депутатом V скликання Леонідом ГРАЧОМ. Активісти КПУ виступали під червоними прапорами і транспарантами з гаслами: "Гоним НАТО в шею!", "Фашизм не пройдет!", "Москва - столица Родины, где мы родились!", "Прекратите уничтожать советскую историю!", "Догоним и перегоним Южную Корею по валовому продукту на душу населения!" і т.д.

За комуністами крокували представники Союзу радянських офіцерів Криму - вони були при орденах і у військовій формі.

Далі йшли прихильники Партії регіонів і партії "Руський блок". Попереду цієї колони простувало керівництво автономії – прем`єр-міністр Віктор ПЛАКИДА, голова кримського парламенту, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО, перший віце-спікер Сергій ЦЕКОВ. У колоні також йшли "регіонали" - депутати Верховної Ради АРК і депутати ряду місцевих рад. Ця колона йшла під прапорами Криму, України, партійними прапорами і гаслами на захист Конституції Криму і за російську мову. У колоні були помічені люди, які несли портрет лідера Партії регіонів, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У першотравневій демонстрації також брали участь активісти Соціалістичної партії України. Колона соціалістів йшла під прапорами своєї політичної сили.

Крім того, в ході з нагоди Першотравня брали участь представники Соціал-демократичної партії України (об`єднаної). Есдеки йшли під прапорами СДПУ(о) і транспарантами з гаслами на захист Конституції Криму та України, а також з антинатовськими гаслами: "НАТО - нет! Референдуму - да!", "Нет диктатуре США и НАТО!". Молоді есдеки тягли за собою якусь подібність санчат, до яких були прикріплені прапори НАТО й антинатовські плакати. "Протяганням прапорів на санчатах ми показали наше ставлення до НАТО", - сказав журналістам лідер кримських есдеків, депутат парламенту автономії Юхим ФІКС.

Крім представників політичних сил у першотравневій акції брали участь трудові колективи Криму, дитячі творчі колективи, юні футболісти та багато інших. Також під час ходу була продемонстрована різна сільгосптехніка, сміттєприбиральні машини тощо.

Після демонстрації кримчани розійшлися по численних кафе, вирушили на концерти, діти пішли на атракціони, рух транспорту в центрі Сімферополя був відновлений.