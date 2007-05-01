Провокація проти першотравневої колони Блоку Тимошенко не вдалася

У Сімферополі сьогодні були обсвистані прихильники Блоку Юлії Тимошенко, які брали участь у традиційній демонстрації з нагоди Дня солідарності трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, колона бютівців (близько 500-1000 чоловік) закінчувала хід, що проходив на центральній вулиці Сімферополя, з нагоди Першотравня. Перед бютівською колоною йшла група міліціонерів, а вже за нею прямували прихильники БЮТ і партії "Реформи і порядок" з прапорами і символікою своїх політичних сил і повітряними кульками. Бютівці вигукували гасла: "Справедливість є - за неї треба боротися!" і "Партій багато, а «Батьківщина» одна!".

Побачивши колону бютівців, яка йшла дорогою, сімферопольці, що прийшли на демонстрацію і стояли на тротуарах, почали кричати: "Ганьба!", "Ганьба!", "Геть з Криму!", "Юлю - геть!", "Юлю - на мило!" та ін. При цьому літні кримчани обсвистали бютівців. У тих, хто вигукував гасла проти лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, були в руках транспаранти із зображенням Володимира Леніна, що показує фігу, і написами проти лідера БЮТ, Президента США Джорджа БУША та активістки Помаранчевої революції баби Параскі.

Свист і крики супроводжували колону БЮТ до кінця її ходу. При цьому самі бютівці досить спокійно реагували на те, що відбувається і навіть посміхалися.

У коментарі журналістам лідер кримської організації БЮТ, народний депутат V скликання Андрій СЕНЧЕНКО сказав, що на те, що відбувається не варто звертати увагу, при цьому він зазначив, що все це підготовлено опонентами БЮТ - комуністами. "Це підготовлений ГРАЧЕМ (лідером комуністів Криму Леонідом ГРАЧЕМ - УНІАН) прийом. Проблема в тому, що його політична сила вже сходить з арени, і він намагається на зіставленні Блоку Тимошенко, згуртувати виборців навколо Компартії. Я думаю, що це марно", - сказав А.СЕНЧЕНКО. Відповідаючи на запитання, чому бютівську колону охороняло стільки міліції, А.СЕНЧЕНКО сказав, що охорона "відсікала проміжки між колонами і політичними партіями". При цьому він зазначив, що БЮТ спеціально не наймав охорону. "Ми нікого не запрошували (не запрошували охорону - УНІАН) і нікого не виставляли", - підкреслив депутат.