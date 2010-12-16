Vanco Prykerchenska вважає, що Україна завдала їй збитків на $100 млн

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) оцінює свої збитки від одностороннього розірвання Україною угоди про розподіл продукції (УРП) за Прикерченською ділянкою на шельфі Чорного моря більш як у 100 млн. дол. США.

Про це йдеться в тендерній документації Міністерства юстиції України, розміщеній на сайті відомства.

«Згідно із запитом про арбітраж, компанія Vanco Prykerchenska Ltd. попередньо оцінила свої збитки у зв`язку з одностороннім розірванням угоди в суму більш як 100 млн. дол.», – говориться в документі.

Також в документі відзначено, що Україну в арбітражному розгляді з Vanco Prykerchenska з 2008 року представляє юридична фірма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Велика Британія).

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Vanco Prуckerchenska заявила, що компанія і уряд України домовилися ще на 3 місяці продовжити термін припинення арбітражного процесу в Стокгольмському арбітражному суді з метою підписання мирової угоди.

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма відклав розгляд справи про відновлення дії ліцензій Vanco Prykerchenska на розробку Прикерченської нафтогазоносної ділянки на шельфі Чорного моря і угоди про розподіл продукції до 31 грудня 2010 р.

Перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що сподівається на підписання мирової угоди з Vanco Prykerchenska Ltd. до кінця 2010 р.

На початку грудня міністр охорони навколишнього природного середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що для остаточного укладення мирової угоди залишилося врегулювати п`ять питань, які, зокрема, стосуються компенсації Україною шкоди.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) відносно конфлікту щодо СРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено тільки одну угоду про розподіл продукції.