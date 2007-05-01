Яценюк просить американських бізнесовців не перейматися

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК запевнив американських бізнесменів, що внутрішня ситуація в Україні не вплине на проведення стратегічних реформ.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ, під час візиту до США А.ЯЦЕНЮК виступив перед членами Українсько-американської бізнесової ради. А.ЯЦЕНЮК запевнив представників американського бізнесу у тому, що внутрішньополітична ситуація в Україні не вплине на рішення уряду щодо завершення стратегічно необхідних для нашої країни реформ та подальшого зміцнення національної інвестиційної інфраструктури.

У ході виступу глава зовнішньополітичного відомства наголосив на тому, що одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави є вступ України до Світової організації торгівлі та проведення в цьому контексті всіх необхідних змін в законодавстві та у всіх секторах національної економіки. А.ЯЦЕНЮК підкреслив відкритість позиції України у питаннях подальшого посилення двосторонніх комерційних відносин та наголосив на важливості конструктивної співпраці з бізнесовими та фінансовими колами США, що є найкращім зразком глобального економічного розвитку.

Крім того. А.ЯЦЕНЮК зустрівся з членами Комітету США-ЄС з питань України, до складу якого входять такі відомі американські політичні й державні діячі, як Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ, Брент СКРОУФОРТ, Стівен ПАЙФЕР, Януш БУГАЙСЬКИЙ та Кейт СМІТ.

У ході бесіди сторони обговорили актуальні питання європейської та регіональної безпеки, євроатлантичного співробітництва, а також шляхи співпраці між Україною та США в рамках реалізації європейських та євроатлантичних цілей нашої держави.

Як повідоляв УНІАН, міністр закордонних справ України А.ЯЦЕНЮК перебуває з дводенним (30 квітня – 1 травня) робочим візитом у США.