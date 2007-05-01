Міліція підбила підсумок Першотравня

Департамент зв’язків з громадськістю МВС України заявляє, що Міжнародний день солідарності трудящих – 1 травня - українці відзначили цивілізовано

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС, сьогодні у 408 населених пунктах України відбулося 705 масових заходів. У мітингах, покладаннях квітів, вуличних демонстраціях та зборах взяло участь близько 215 тисяч громадян. Для порівняння - минулого року кількість учасників першотравневих акцій перевищувала 300 тисяч осіб.

Зокрема в столиці держави в масових заходах з нагоди Першотравня взяло участь до 5 тисяч осіб.

Для забезпечення належної охорони громадського порядку та безпеки громадян загалом було залучено понад 7,7 тисячі працівників органів внутрішніх справ, зокрема у Києві – 800 правоохоронців.

Фактів порушення громадського порядку в ході проведення масових заходів не задокументовано.