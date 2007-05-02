УБОЗ затримав кримінального авторитета на прізвисько “Спартак”
12:59, 02 травня 2007Суспільство
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Операцію проводили у Києві
Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України у м. Києві затримали у Шевченківському районі столиці в приміщені торгово-розважального центру 35-річного громадянина Республіки Грузії, відомого в кримінальному середовищі на прізвисько “Спартак”.
Як повідомили УНІАН у у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий у себе на батьківщині розшукується за підозрою у вчиненні замаху на вбивство свого співвітчизника й оголошений у міжнародний розшук.
Вирішується питання щодо його екстрадиції.
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