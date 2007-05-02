Молодь принесла Рудьковському малинову клізму

Всеукраїнська молодіжна організація «Молодь – надія України» і Громадянський комітет «Суспільний спротив» 2 травня провели пікетування Міністерства транспорту і зв`язку України з вимогою до міністра Миколи РУДЬКОВСКОГО відмовитися від передачі прав на проведення технічного огляду автомобілів від Міністерства внутрішніх справ комерційним структурам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВМО, молодь принесла з собою малинову клізму для міністра - соціаліста М.РУДЬКОВСКОГО, яку вже використовували на мітингах по відношенню до міністрів - соціалістів Василя ЦУШКА і Станіслава НІКОЛАЄНКА.

Молодіжна громадськість вважає, що «держава і пересічні водії стали жертвою внутрішньопартійної змови соціаліста В.ЦУШКА і соціаліста М.РУДЬКОВСКОГО, які вирішили таким чином поповнити партійну соціалістичну касу до дострокових парламентських виборів».

«Держава втратить сотні мільйонів гривень надходжень від техоглядів, які тепер надходитимуть в кишені розторопних ділків приватних технічних станцій, які, у свою чергу, безумовно, будуть вимушені ділитися з соціалістами через корупційність системи ліцензування СТО», - вважають молодіжні активісти.

На їхню думку, «також держава втратить на техоглядах автомобілів, що перебувають в державній власності. Тепер мільйонні бюджетні кошти за техогляди державного автопарку перераховуватимуть комерційним СТО».

«Комерційні структури, яким РУДЬКОВСКИЙ і ЦУШКО мають намір передати права на техогляд, перекладуть всі свої витрати на плечі водіїв. А витрати ці обіцяють бути чималенькими, якщо врахувати, що сьогодні жодна фірма не має відповідного устаткування, техніки, фахівців, все це коштує дорого, і все це має бути сплачено з кишені водіїв», - зазначають представники ВМО «Молодь – надія України».

«Не виключено, що схема, авторами якої є міністри-соціалісти, полягає і в тому, що фірмам які не мають устаткування, держава за безцінь передає або віддасть в оренду всю відповідну технічну базу, яка є сьогодні в ДАІ. У такому разі постраждають не тільки громадяни, але й держава», - вважає лідер ВМО Вадим ГЛАДЧУК.

Під час сьогоднішньої акції він наголосив, що «на модернізацію і оснащення відповідної бази ДАІ держава за багато років виділило вельми значні кошти. Зараз скажуть, що ця база ДАІ не потрібна, тому що ДАІ не займається техоглядом».

По суті, дії міністрів спрямовані на приховану приватизацію народного надбання, переконаний лідер ВМО.