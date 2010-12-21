У Запорізькій області спецслужби зупинили поїзд

У Запорізькій області сьогодні вночі спецслужби зупинили поїзд через повідомлення про мінування вагонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області, сьогодні о 0.30 від оперативного чергового пункту Цивільної оборони надійшло повідомлення про мінування двох вагонів поїзда, який був відправлений на ВАТ "Запоріжсталь" із Житомира та Львова для переплавлення металобрухту.

У зв`язку з повідомленням про можливий вибух на місце прибули співробітники всіх екстрених служб: рятувальники МНС, співробітники міліції, Державтоінспекції, спецпідрозділу "Кобра", а також СБУ і «швидка допомога» - всього 10 одиниць техніки і 39 осіб.

За даними прес-служби МНС, "у ході робіт, проведених вибухотехніками і кінологами, вибухонебезпечних предметів у вагонах виявлено не було, проте, вранці почалися роботи з розвантаження й перевірки на предмет наявності вибухівки".

Офіційної інформації про результати перевірки поки немає.