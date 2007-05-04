У Запорізькій області затримали сексуального маніяка

У Запорізькій області затримано сексуального маніяка, який впродовж чотирьох місяців здійснював напади на неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України в Запорізькій області, раніше вже судимий за здійснення злочинів на сексуальному грунті чоловік був затриманий в ході спільної операції обласного управління кримінального розшуку і Василівського райвідділу міліції.

На даний момент встановлена його причетність до здійснення 5 нападів на неповнолітніх, два з яких зареєстровані в Запоріжжі і три – в місті Дніпрорудне.

«Жертвами всіх нападів стали школярки – дівчатка у віці від 9 до 14 років. Як правило, зловмисник відстежував їх від школи, нападав у під`їздах будинків і, погрожуючи ножем, примушував вступати в статевий зв`язок», - повідомили в Запорізькому облУВС.

За словами співрозмовника агентства, зараз нападник заарештований. Щодо нього порушено кримінальну справу, ведеться слідство, в ході якого перевіряється причетність чоловіка ще до ряду аналогічних злочинів, жертви яких не повідомили про те, що сталося в правоохоронні органи.