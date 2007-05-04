Погода на 5-9 травня

В Україні потеплішає, але очікуються дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті та Вінничині вдень дощі, в окремих районах грози, град, шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у західній частині та на узбережжі морів подекуди до 11°; вдень 16-21°.

6-7 травня - мінлива хмарність. У західних, північних областях дощі, грози, подекуди град, у Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі. На решті території переважно без опадів, лише вдень 7 травня у південних та центральних областях місцями короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях, а 7 травня у західній половині країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°; на решті території 6 травня вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 2-7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, у центральних областях та південній частині до 22°; 7 травня вночі 6-11°, на крайньому сході країни місцями 2-4° тепла, вдень 18-23°, на півдні подекуди 25-27°.

8-9 травня - короткочасні грозові дощі (вдень 8 травня та вночі 9 травня місцями), лише вночі 8 травня у західних та східних областях без опадів. Температура вночі 6-12° тепла; вдень 8 травня 18-24°, 9 травня у східних областях та південній частині 21-26°, на решті території 13-18°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°.

6-7 травня - мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень 7 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 6 травня вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; 7 травня вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°.

8-9 травня - короткочасні грозові дощі (вдень 8 травня та вночі 9 травня місцями). Температура вночі 6-12° тепла, вдень 8 травня 18-23°, 9 травня 13-18°.