В результаті нападу на пункт ”Приватбанку” в Маріуполі убита касир

В результаті нападу 3 травня на пункт обміну і прийому комунальних платежів "Приватбанку" в місті Маріуполі Донецької обл. убита жінка-касир 24 років. Як повідомили сьогодні в прес-службі міського УВС Маріуполя, тіло вбитої з вогнепальним пораненням було виявлено на робочому місці. Прокуратурою міста порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

РБК-Україна