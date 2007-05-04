У Києві - збройне пограбування банку «Тавріка»

15:19, 04 травня 2007
Суспільство
3163

Відділення знаходиться у Дарницькому районі

Сьогодні вранці у Києві було скоєно збройне пограбування відділення банку «Тавріка», яке знаходиться в Дарницькому районі міста на вул. Мішуги, 7а.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, повідомлення про напад надійшло о 9.40 до Дарницького райвідділу міліції. Слідчі оперативні групи, керівництво райвідділу, керівництво управління столичної міліції, що прибули на місце події, попередньо встановили, що близько 9.30 до приміщення відділення банку зайшов молодий чоловік 20-25 років з предметом, схожим на автомат «узі». Він наказав усім, хто перебував у приміщенні, лягти на підлогу і не рухатися, погрожуючи застосувати силу.

Як зазначили у ЦГЗ, на той момент у приміщенні відділення банку знаходилися 3 співробітники, прибиральниця, охоронець відомчої охорони та один відвідувач. Охоронець банку застосував для виклику міліції «тривожну кнопку», те ж саме зробила касир, після чого, взявши з каси певну суму грошей, вона заховалася у підсобному приміщенні.

Нападник за допомогою стільця перестрибнув через вітрину каси та забрав 23 тис. російських рублів, 20 тис. доларів, 14 тис. грн., після чого зник у невідомому напрямку.

Як зазначили у ЦГЗ, нападник перебував у приміщенні відділення банку 1,5-2 хвилини. Внаслідок нападу ніхто із присутніх не постраждав.

Наразі співробітники міліції опитують усіх можливих свідків та очевидців інциденту. Як запевнили у ЦГЗ, слідчі сподіваються, що найближчим часом цей злочин буде розкрито, оскільки уже є «певні напрацювання».

Разом із тим, столична міліція звертається до всіх громадян, яким щось відомо про обставити вчинення цього злочину, повідомити про це правоохоронців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter