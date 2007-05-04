У Києві - збройне пограбування банку «Тавріка»

Сьогодні вранці у Києві було скоєно збройне пограбування відділення банку «Тавріка», яке знаходиться в Дарницькому районі міста на вул. Мішуги, 7а.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, повідомлення про напад надійшло о 9.40 до Дарницького райвідділу міліції. Слідчі оперативні групи, керівництво райвідділу, керівництво управління столичної міліції, що прибули на місце події, попередньо встановили, що близько 9.30 до приміщення відділення банку зайшов молодий чоловік 20-25 років з предметом, схожим на автомат «узі». Він наказав усім, хто перебував у приміщенні, лягти на підлогу і не рухатися, погрожуючи застосувати силу.

Як зазначили у ЦГЗ, на той момент у приміщенні відділення банку знаходилися 3 співробітники, прибиральниця, охоронець відомчої охорони та один відвідувач. Охоронець банку застосував для виклику міліції «тривожну кнопку», те ж саме зробила касир, після чого, взявши з каси певну суму грошей, вона заховалася у підсобному приміщенні.

Нападник за допомогою стільця перестрибнув через вітрину каси та забрав 23 тис. російських рублів, 20 тис. доларів, 14 тис. грн., після чого зник у невідомому напрямку.

Як зазначили у ЦГЗ, нападник перебував у приміщенні відділення банку 1,5-2 хвилини. Внаслідок нападу ніхто із присутніх не постраждав.

Наразі співробітники міліції опитують усіх можливих свідків та очевидців інциденту. Як запевнили у ЦГЗ, слідчі сподіваються, що найближчим часом цей злочин буде розкрито, оскільки уже є «певні напрацювання».

Разом із тим, столична міліція звертається до всіх громадян, яким щось відомо про обставити вчинення цього злочину, повідомити про це правоохоронців.