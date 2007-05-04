Урочистості з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

7 травня о 15-00 відбудуться урочистості з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. В програмі: урочиста церемонія вручення керівництвом Міністерства оборони України нагород ветеранам Великої Вітчизняної війни, а також військовослужбовцям та працівникам центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України. Збір представників ЗМІ 7 травня о 14-30 біля КПП №2 Міністерства оборони України (пр-кт Повітрофлотський, 6). Потрібна акредитація. Телефони: 253-03-19, 253-20-73.

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