Розклад Президента Ющенка на 9 Травня

9 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих заходах з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що о 9.30 Президент України візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата.

О 10.00 передбачається участь глави держави в урочистій ході ветеранів війни по вулиці Хрещатик.

О 12.00 буде оголошено Загальнонаціональну хвилину мовчання, після якої передбачається виступ В.ЮЩЕНКА перед ветеранами у Меморіальному комплексі «Музей Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років».

О 12.15 заплановано проведення святкового параду з нагоди Дня Перемоги.

Також цього дня Президент може відвідати один із військових шпиталів. Про час та місце події прес-служба повідомить додатково.